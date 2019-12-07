رويترز: ترامب يشكر إيران على التفاوض الجيد للغاية الذي أدى للإفراج عن المحتجز الأميركي

افادت وكالة "​رويترز​" بأن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ شكر إيران على التفاوض الجيد للغاية الذي أدى للإفراج عن المحتجز الأميركي"، مشيرة الى ان "ترمب يقول إن الاتفاق بشأن المحتجزين يظهر إمكانية التوصل لاتفاق مع ​ايران​".

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