اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "من لا يرى في الصهيوني المحتل ل​فلسطين​ وأراضي دول عربية عدة،والذابح لشعوبنا في مجازر لا تنتهي، والمُدنِّس بشكل دائم للمقدسات الإسلامية و​المسيحية​، والناهب لثرواتنا والطامع بها،ماءاً ونفطاً، من لا يرى فيه عدواً، ويرى في من يقاومه عدواً، هو خائن وعميل وأداة صغيرة وحقيرة في مشروعه".

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كانت هذه تفاصيل خبر الموسوي: من لا يرى في الصهيوني عدواً هو خائن وعميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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