وئام وهاب: سمير الخطيب أصبح بحاجة لمعجزة ليسمى الإثنين

أشار رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن مدير عام شركة "خطيب وعلمي" ​سمير الخطيب​ أصبح بحاجة لمعجزة ليسمى الإثنين المقبل في الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المقبلة، لافتاً إلى أن لبنان أصبح بحاجة لمعجزة أكبر ليعود كما كان قبل شهرين.

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