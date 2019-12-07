فيصل كرامي ينفي عبر النشرة حصول إطلاق نار أمام منزله في طرابلس

نفى النائب ​فيصل كرامي​، عبر "النشرة"، حصول إطلاق النار في الهواء أمام منزله في ​طرابلس​ بوجه المتظاهرين. بدوره، أكد المكتب الإعلامي لكرامي أن "لا صحة على الاطلاق لما تداوله بعض الاعلام عن اشكال او عن اطلاق نار حصل خلال قيام بعض المواطنين بالتظاهر أمام منزل النائب فيصل كرامي، ونرجو من الاعلام توخي الدقة والحذر في نقله المعلومات نظراً لدقة الوضع".

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