"قافلة الثورة" وصلت إلى ساحة النور في طرابلس

وصلت "قافة ​الثورة​" التي انطلقت من ​كفررمان​ في ​الجنوب​ لمواكبة الحراكات الشعبية في الساحات، إلى ​ساحة النور​ في ​طرابلس​، في رحلة حملت عنوان "من ساحات الجنوب إلى كل ​لبنان​".

وتزامنا انطلقت مسيرة من ساحة النور جابت شوارع المدينة، ومرت أمام بيوت السياسيين، على وقع هتافات وقرع طناجر.

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