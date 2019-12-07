mtv: إطلاق نار بالهواء أمام منزل كرامي بطرابلس بوجه المتظاهرين بعد تلاسن بين الجانبين

أفادت قناة الـ"MTV" عن حصول إطلاق نار في الهواء أمام منزل النائب ​فيصل كرامي​ في ​طرابلس​ بوجه المتظاهرين بعد تلاسن بين الجانبين، مشيرة إلى تواجد كثيف للجيش اللبناني في المكان.

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