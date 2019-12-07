رئيس الأركان تفقد كلاً من قيادة كتيبة الحراسة بالمطار وقاعدة بيروت الجوية

تفقد رئيس الأركان ​اللواء​ الركن ​أمين العرم​ كلاً من قيادة كتيبة الحراسة والمدافعة عن ​مطار بيروت الدولي​ و​قاعدة بيروت الجوية​، واجتمع إلى الضباط والعسكريين ونقل إليهم توجيهات قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​.

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