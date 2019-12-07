حمادة: نرفض كل تعليب للحكومة قبل الاستشارات الملزمة

أشار النائب ​مروان حمادة​ الى "أنهم يمثلون الشعب في ​الاستشارات النيابية​ ولا يمكنهم التغاضي عن ذلك، وندعى الى البصمة على تركيبة مسبقة للحكومة"، لافتا الى ان "لا احد من اي فريق من وزير البلاط الى الخليلين الى ​الرئيس ميشال عون​، يستطيع ان يملي علينا تركيبة مسبقة ونرفض كل تعليب للحكومة قبل الاستشارات الملزمة".

وفي حديث اذاعي لفت الى "ان لا شيء قد كتب ومن يعتقدون انهم يستطيعون الكتابة نيابة عن الشعب مخطئون"، مشيرا الى "ان اللعبة الجهنمية مستمرة، فيما المواطن اللبناني تخطى كل مستويات ​الفقر​ و​البطالة​ والاذلال".