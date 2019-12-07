مصادر مقربة من الخطيب للمنار: لا يبني موقفه على معلومات تنشر بالصحف

أكدت مصادر مقربة من مدير عام شركة "خطيب وعلمي" ​سمير الخطيب​، لقناة "المنار"، أن الخطيب لا يبني موقفه وخياره على معلومات تُنشر في الصحف أو أخبار تتناقلها الصالونات، بل إنّ أي موقف سيتّخذه يستند فيه الى ما يسمعه مباشرة ممّن طرحوا اسمه لهذا المنصب والتزموا معه بتسميته من بينهم الدّاعم له علناً رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​.

على صعيد متصل، كشفت مصادر مطلعة، عبر "المنار"، عن لقاء جمع مساء السبت بين الحريري والخطيب، احتفظ فيه الأخير بدعم الحريري له، مشيرة إلى أن في الساعات القليلة قبل الاثنين ستتضح الأمور.