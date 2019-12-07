شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى : مصر حققت إنجازات على الأرض لا ينكرها إلا جاحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد سعيد العصار وزير الانتاج الحربي ،أن جيله نشأ قارئا لجريدة الأهرام في فترة الستينات، فهي فترة كانت زاخرة بالمشروعات القومية ومؤسسة الأهرام شكلت خلال هذه الفترة وجدان الشعب المصري.

وأضاف العصار ،خلال كلمة له فى الجلسة التحضيرية الأخيرة لمؤتمر الشأن العام الذى تُنظمه مؤسسة الأهرام :"نحن متأثرون بما يدور في منطقتنا من تحديات تؤثر على الأمن القومي ، وحولنا عدد كبير من الدول التي تنهار وتعاني من عدم الاستقرار، فضلا عن التحدي الداخلي وهو الإرهاب الذي يتصل بالتحديات الخارجية، وعلى سبيل المثال فإن انهيار الوضع في ليبيا أدى لاتخاذها ملاذا للإرهابيين لإطلاق عملياتهم في مصر".

وشدد العصار، على أن مصر حققت منذ يونيو 2014 إنجازات على الارض لا ينكرها إلا جاحد، مضيفا :" وبعد الحالة الصعبة التي كانت البلاد عليها أصبحت المؤسسات الدولية للتنصنيفات الاقتصادية تحسن تصنيف مصر يوما بعد يوم" ، مشيرا الى أنه بعد عشر سنوات من استمرار مصر على هذه الوتيرة لابد أن نفكر كيف ستكون مصر وأن نكون على استعداد لمواجهة من يكره تقدمها.

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وتابع العصار قائلا :"وبينما نتقدم وننجز هناك دول لا تحب أن نصل إلى هذا التقدم ، مشددا على أن التوعية هي السبيل الأهم لتحصين الأمن القومي، قائلا "شبابنا لا يقرأون الجرائد ولا يشاهدون الشاشات، إنما "الفيس بوك " هو ما يشكل وجدانهم، والشباب المصري واعد ورائد والمهم من يجد من يتعهده ويتولى إفهامه".