شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. قمع أردوغان مستمر.. شرطة تركيا تعتقل 3 رؤساء بلديات كردية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم السبت، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية، وجاءت أهمها كالتالى انطلاق الجلسة التحضيرية الأخيرة لمؤتمر الشأن العام بمؤسسة الأهرام السيسى :انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية يجب أن يمثل نقلة نوعية فى العمل الإدارى قمع اردوغان مستمر.. شرطة تركيا تعتقل 3 رؤساء بلديات كردية الهيئة البرلمانية لحماة الوطن تعلن تنظيم الحزب حملات للتوعية بخطورة الشائعات Advertisements المعارضة التركية تبرز إعلان سناتور أمريكى بدء مشروع "الجحيم" لعقوبات "أردوغان" فيديو.. مبروك عطية: حصول موظف الحكومة على إجازة مرضى للتربح يغضب الله سامح عاشور لـ"شباب المحامين": المحاماة رسالة لا يستحقها سوى العظماء 8 طلبات إحاطة أمام "اتصالات النواب" غداً حول تطوير مكاتب البريد حماة الوطن: ترويج الأكاذيب أخطر من الرصاص.. والشائعات وسيلة الحرب النفسية برلمانى: لا يوجد أى موانع تمنع انتقال حضانة الطفل للأب الأرمل مباشرة

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