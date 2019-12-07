شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر يُعلن انطلاق صالون "الأهرام الثقافى" بداية من الشهر القادم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ،إنه كان له حظ وافر فى إدارة الندوات الخاصة بالشأن العام، مشيرا الى أن الجلسة الأولى كانت في دار التحرير و التى ناقشت مفهوم الشأن العام ومن يتحدث فيه، وأن المناقشات تناولت الشأن العام وقضايا الإعلام، واللفظ واسع ويشمل كل شيء.
وأعلن كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن عقد صالون الأهرام الثقافى ، بداية من الشهر القادم بمقر مؤسسة الأهرام ،جاء ذلك تلبية لدعوة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لعقد صالون ثقافى لما تتمتع به الصالونات الثقافية من دور ضخم فى التثقيف، مطالبا بأن يكون هناك صالونات ثقافية شهرية بالمؤسسات الصحفية والإعلامية الكُبرى.
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