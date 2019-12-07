شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المحسن سلامة: نشهد طفرات هائلة لتكون لدينا دولة حقيقية متماسكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن الجلسات التحضرية التى عقدت لمؤتمر الشأن العام جاءت تحت رعاية وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للصحافة، مضيفا أن الحديث فى الشان العام قضية شديدة الحساسية.

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وأضاف عبد المحسن، خلال كلمة له فى الجلسة التحضيرية الأخيرة لمؤتمر الشأن العام الذى تُنظمه مؤسسة الأهرام، أن الندوة التى تنظمها مؤسسة الأهرام تأهيليه لمؤتمر كبير يتم تحت رعاية الرئيس السيسى، مشيرا إلى أن الشأن العام هو لب الأمن القومى وأن مصر تشهد هذه الأيام ما يمكن أن يطلق عليه إعادة بناء الدولة المصرية.

وتابع سلامة : "دون ثورة فكرية حقيقية فى المجتمع ستظل مشكلة كبيرة متعلقة بإادة بناء الدولة كما يتبناها الرئيس، تستحق أن يكون لها مكان كبير، نشهد يوميا طفرات هائلة ونقفز قفزات هائلة نحو الهدف المنشود وهو أن تكون لدينا دولة حقيقية مصرية متماسكة تقود العالم العربى وأفريقيا ".