تعرف على جهود الحكومة لتطوير خدمات الكهرباء وتغطية المناطق المحرومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير مقدم من الحكومة إلي مجلس النواب، جهود الدولة لتطوير وتحسين خدمات الكهرباء خلال الفترة من يوليو 2018 حتي أكتوبر . وأوضح التقرير الحكومي أنه تم صرف مبلغ 2 مليار جنيه بهدف تحسين خدمات الكهرباء والإنارة لتغطية المناطق المحرومة والمستجدة وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية، من خلال: 1 - مد كابلات كهرباء . 2 - توريد وتركيب أعمدة انارة بالمشتملات. Advertisements 3 - توريد وتركيب محولات ومولدات. 4 – معدات كهرباء.

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