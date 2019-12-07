مصرع طفلة غرقًا في ترعة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:
لقيت طفلة مصرعها، اليوم السبت، غرقًا في ترعة بقرية الجزيرية، في محافظة قنا، جراء سقوطها في الماء خلال اللهو.
وتلقى اللواء شريف عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة قنا، يفيد مصرع الطفلة "أسماء سيد جعفر، عامين، غرقًا في ترعة قرية الجزيرية بقنا.
نُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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