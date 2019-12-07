بحضور صنع الله إبراهيم.. "بيرسا كوموتسي" في ضيافة المركز القومي للترجمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
يستضيف المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتور أنور مغيث، الأديبة اليونانية بيرسا كوموتسي، في ندوة يقيمها المركز بالتعاون مع السفارة اليونانية في القاهرة، مساء الأربعاء المقبل.
تقام الندوة في السادسة من مساء الأربعاء الموافق 11 ديسمبر الجاري، في قاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة.
وتناقش الندوة آخر أعمال وترجمات الأديبة اليونانية، ويشارك فيها كل من الروائي والكاتب صنع الله إبراهيم، والدكتور أنور مغيث رئيس المركز، ويدير الندوة الدكتور خالد رؤوف، بحضور سفير اليونان نيقولا جاريليدس.
والأديبة اليونانية بيرسا كوموتسي، كاتبة ومترجمة يونانية ولدت في مصر، ودرست الأدب الإنجليزي في كلية الآداب جامعة القاهرة، وترجمت أكثر من 40 عنوانًا مصريًا وعربيًا، من بينها 16 عملًا لأديب نوبل نجيب محفوظ، كما أن لها العديد من الأعمال الروائية، منها رواية "الضفة الغربية من النيل" وصدرت نسختها العربية، عن المركز القومي للترجمة، ونقل الرواية إلى العربية محمد حمدي إبراهيم.
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