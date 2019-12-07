غدًا.. افتتاح مجمع محاكم سمالوط في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

يشهد المستشار أشرف عقيل رئيس الاستئناف ورئيس محكمة المنيا الابتدائية، يوم غد الأحد، افتتاح مجمع محاكم مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، والذي جرى حرقه عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في منتصف شهر أغسطس عام 2013.

ومن المُقرر أن يشهد الافتتاح، المستشار أشرف عقيل رئيس الاستئناف ورئيس محكمة المنيا الابتدائية، المستشار عبد السلام الدلجاوي، رئيس المكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف بني سويف، ومساعد وزير العدل لصندوق أبنية دور المحاكم، مساعد الوزير للشئون التقنية، ومدير الأمن، وقيادات محافظة المنيا التنفيذية، ورئيس الجامعة، وعدد كبير من أعضاء الهيئات القضائية ورجال الدين.

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وتبلغ التكلفة الإنشائية للمجمع الجديد نحو 30 مليون جنيه، تم تدبيرها من صندوق أبنية دور المحاكم، ويضم "مكتب الشهر العقاري، قاعات جلسات، مكاتب موظفين، محكمة الأسرة، النيابة العامة، مسجد خاص بالمحكمة، مبنى مستقل مخصص كاستراحة للقضاة وأعضاء النيابة العامة"، كما جرى ميكنة كافة إدارات المحكمة لتعمل بنظام الحاسب الآلي في رفع وتقييد القضايا.

ويُعتبر مجمع محاكم سمالوط، خامس مبنى يتم تجديده، بعد مجمعات "ملوي، أبو قرقاص، بني مزار، مغاغة"، ضمن المنشآت القضائية التي تعرضت للحرق عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وجاري حاليا إنشاء مبنى محكمتي ملوي الكلية، وديرمواس.

وفي السياق قال المستشار أشرف عقيل رئيس محكمة الاستئناف ورئيس محكمة المنيا الابتدائية إن المجمع الجديد يُعد الأضخم والأكبر بين المباني القضائية على مستوى محافظات الصعيد، وبلغت تكلفته 30 مليون جنيه تقريبا ويضم محكمة جزئية ومأمورية استئنافية ونيابة عامة ومحكمة الأسرة والشهر العقاري واستراحات للقضاة وأعضاء النيابة ومسجدا، مؤكدا أنه يجرى أيضًا الاستعداد لإنشاء مأمورية استئناف بالمجمع الجديد.