المرشح الرئاسي عبد المجيد تبون يتعهد بخلق استثمار حقيقي في الجزائر

تعهد المرشح الرئاسي الجزائري عبد المحيد تبون اليوم السبت بخلق استثمار حقيقي قادر على خلق الثروة وفرص عمل في كافة أنحاء البلاد. وقال تبون - في تجمع انتخابي له اليوم السبت - إنه سيعمل على فك العزلة عن المناطق النائية بالبلاد من خلال شق الطرقات وإنجاز خطوط جديدة للسكة الحديدية والقضاء على كافة المشاكل التي تعيق التنمية مع بعث استثمار حقيقي قادر على خلق الثروة وفرص العمل.

وأبدى تبون التزامه بالتكفل الفعلي بمشاكل الشباب وانشغالاتهم وجعلهم أولوية في كل السياسات والقطاعات وكذا تسليمهم المشعل ومنحهم مناصب المسؤولية.

وقال إن "الجزائر تمر اليوم بمرحلة صعبة والبلاد تتجه لبناء جمهورية جديدة"، مؤكدا ضرورة التصويت بقوة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس القادم. العزلة عن المناطق النائية بالبلاد من خلال شق الطرقات وإنجاز خطوط جديدة للسكة الحديدية والقضاء على كافة المشاكل التي تعيق التنمية مع بعث استثمار حقيقي قادر على خلق الثروة وفرص العمل.وأبدى تبون التزامه بالتكفل الفعلي بمشاكل الشباب وانشغالاتهم وجعلهم أولوية في كل السياسات والقطاعات وكذا تسليمهم المشعل ومنحهم مناصب المسؤولية.وقال إن "الجزائر تمر اليوم بمرحلة صعبة والبلاد تتجه لبناء جمهورية جديدة"، مؤكدا ضرورة التصويت بقوة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس القادم.

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