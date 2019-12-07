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المرشح الرئاسي عز الدين مهيوبي يتعهد بتسهيل الاستثمارات الأجنبية في الجزائر

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تعهد المرشح الرئاسي الجزائري عز الدين مهيوبي، الأمين العام بالإنابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، بتسهيل الاستثمارات الأجنبية بالشراكة مع المؤسسات الجزائرية.

 

وقال ميهوبي - في تجمع انتخابي له اليوم السبت - إنه سيلتزم في حال انتخابه رئيسا للبلاد بالعمل على تسهيل إجراءات استثمارات الأجانب بالجزائر وفق قوانين مضبوطة تضمن حقوق البلد، والعمل على تطوير اقتصاده.


وأضاف ميهوبي أنه سيعمل على فتح متحف في كل بلدية بالجزائر من أجل تمكين الأجيال الصاعدة من الارتباط أكثر بماضيها، وقال "سنسعى لفتح متحف في كل بلدية حتى نرتبط أكثر بماضينا التليد ولا نكون شعبا دون ذاكرة".

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وأكد أنه لن يكتفي بوضع دستور جديد في حال انتخابه رئيسا بل

سيلجأ إلى الشعب كلما رأى أن الضرورة تستلزم استشارته في قضايا مصيرية تهم الوطن.


وأشار ميهوبي إلى أن المناظرة الرئاسية التي جمعت المرشحين الخمسة أمس الجمعة أعطت صورة حضارية للديمقراطية بالجزائر مثلما سبق و أن أعطى الشعب صورة مشرفة خلال حراكه التاريخي السلمي.


وأشاد بدور الجيش الجزائري في حماية البلاد، وتجنيبها انفلاتا كبيرا خلال سنة 2019 مشيرا إلى أن الجزائر قطعت مسارا كبيرا لاجتياز المرحلة التي عايشتها بفضل الجيش.

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