متظاهر لبناني يضرم النيران في جسده وسط المظاهرات

قام أحد المتظاهرين في لبنان بإضرام النار في جسده داخل ساحة رياض الصلح وسط حشود غفيرة من المعتصمين.
وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في وسط بيروت، بأن رجلا في منتصف العقد الخامس من العمر، أحرق نفسه في ساحة
وأشارت الوكالة إلى أن الرجل كان يهدد منذ الصباح بإحراق نفسه، إلى أن نفذ تهديده هذا المساء.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية، رفضا لمشروع لزيادة الضرائب على المواطنين، وللمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، قبل أن ترفع سقف مطالبها إلى إسقاط النظام الحاكم.
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