الجاليات الجزائرية بالخارج تواصل الإدلاء بأصواتها في انتخابات الرئاسة

يواصل الجزائريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في أول أيام الانتخابات الرئاسية بالخارج، والتي تستمر لمدة ستة أيام.
ويتنافس في تلك الانتخابات المقررة في الداخل يوم الخميس المقبل، خمسة مرشحين هم: عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد
وبحسب الأرقام التي أعلنتها السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر فإن إجمالي عدد الناخبين بالخارج يبلغ نحو 914 ألف ناخب موزعين على 60 مركزا و395 مكتبا للتصويت.
ويبلغ عدد اللجان الانتخابية للدوائر الانتخابية بالقنصليات والبعثات الدبلوماسية 114، وعدد منسقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالخارج هو 8 منسقين عبر ثمانية مناطق جغرافية في حين يتواجد 27 مندوبا للسلطة بالخارج.
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