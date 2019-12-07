باكستان تؤكد ضرورة تفويض واقعي لنجاح عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة

أكدت باكستان على ضرورة تفويض واقعي لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم الأمم بموارد الكافية لمواجهة التحديات الصعبة في المناطق المضطربة في العالم. وقال المندوب الباكستاني في الأمم المتحدة راجيل محسن - وفقا لما ذكرته (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية) - :"إن باكستان ملتزمة لمواصلة المساهمة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وإنها تعد أكبر مساهم في عمليات حفظ السلام".

وأضاف :"إن بلاده وفرت 200 ألف جندي في 46 بعثة حفظ السلام منذ عام 1960" .. موضحًا أن نحو 156 جنديا باكستانيا قدموا تضحياتهم من أجل السلام.

وأعرب راجيل محسن عن تقديره للدور المهم الذي تقوم به عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في مساعدة الكثير من الدول على تجاوز المخاطر والتحديات والوصول إلى السلام وهو دور ينبغي أن يستمر وأن تحرص جميع دول العالم على توفير كل مقومات نجاحه .. مشيدًا بجهود الأمين العام للأمم المتحدة في إصلاح عمليات حفظ ‏السلام حتى تستطيع مواجهة مختلف التحديات. السلام التابعة للأمم المتحدة وإنها تعد أكبر مساهم في عمليات حفظ السلام".وأضاف :"إن بلاده وفرت 200 ألف جندي في 46 بعثة حفظ السلام منذ عام 1960" .. موضحًا أن نحو 156 جنديا باكستانيا قدموا تضحياتهم من أجل السلام.وأعرب راجيل محسن عن تقديره للدور المهم الذي تقوم به عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في مساعدة الكثير من الدول على تجاوز المخاطر والتحديات والوصول إلى السلام وهو دور ينبغي أن يستمر وأن تحرص جميع دول العالم على توفير كل مقومات نجاحه .. مشيدًا بجهود الأمين العام للأمم المتحدة في إصلاح عمليات حفظ ‏السلام حتى تستطيع مواجهة مختلف التحديات.

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