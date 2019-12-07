كوريا الشمالية: نزع السلاح النووي غير مطروح للتفاوض مع أميركا

قال كيم سونج سفير كوريا الشمالية في الأمم المتحدة، اليوم السبت، إن نزع السلاح النووي غير مطروح للتفاوض مع الولايات المتحدة وإنه ليس هناك حاجة لإجراء محادثات مطولة مع واشنطن.
وقال كيم سونج في بيان إن "الحوار المستمر والجوهري" الذي تسعى إليه الولايات المتحدة "خدعة لتوفير الوقت" ليتناسب مع أجندتها السياسية الداخلية.
وقال في البيان الذي تسني لرويترز الاطلاع عليه "لا نحتاج لمحادثات مطولة مع الولايات المتحدة الآن ونزع السلاح النووي مستبعد بالفعل من طاولة المفاوضات".
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