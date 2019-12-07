كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تحذر من هجمات جديدة ضد المتظاهرين العراقيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم السبت، من هجمات جديدة تستهدف المتظاهرين العراقيين.

وكتب على "تويتر": "نرى تقارير جديدة عن هجمات عنيفة في بغداد ضد العراقيين الوطنيين".

من جانبه طالب، بومبيو "قادة العراق وحكومته بالتحقيق مع المسؤولين عن هذه الهجمات ومقاضاتهم".

هذا ودعا حسن كريم الكعبي عضو هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، لعقد جلسة طارئة، يوم الاثنين المقبل الساعة الواحدة ظهراً، بحضور القيادات الأمنية العليا، لاسيما قيادة عمليات بغداد، لمناقشة استهداف المتظاهرين السلميين من جهات مسلحة مجهولة في منطقة السنك وسط بغداد، والذي راح ضحيته عدد من القتلى والجرحى.

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وعلي صعيد آخر، وصفت السفارة الأميركية في بغداد اليوم السبت، على "تويتر"، إن أعمال العنف "الوحشية" التي وقعت الجمعة ضد المتظاهرين العزل في العراق "مروعة ومرعبة".

وقالت السفارة الأميركية إن الحكومة العراقية ملزمة بحماية المتظاهرين السلميين الذين ينبغي أن يتمتعوا بحق التعبير عن آرائهم دون التعرض لخطر الإيذاء.

وفي بيان اليوم السبت علي الفيسبوك، أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية السبت، إن الرئيس العراقي، برهم صالح يتابع مع الجهات المختصة ما حدث الجمعة في بغداد من "اعتداء إجرامي مسلح" قامت به عصابات مجرمة وخارجون عن القانون.

وأضاف البيان أن "الرئيس يؤكد الحق المشروع لأي مواطن بالاحتجاج والتظاهر السلميين، ومنع وتجريم أي رد فعل مسلح وعنيف ضد المتظاهرين السلميين".