قتلى وجرحى في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية

وقع انفجار بمدينة لاهورعاصمة إقليم البنجاب في باكستان، اليوم السبت، أسفر عن مقتل شخص، وإصابة 5 آخرون.

يشار إلى أن العنف تراجع بشكل كبير في باكستان منذ أعنف اعتداء في تاريخ البلاد، وهو هجوم استهدف مدرسة في مدينة بيشاور شمال غرب البلاد في 2014، أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصاً معظمهم من الأطفال.

وكثف الجيش الباكستاني عملياته العسكرية ضد المسلحين في المناطق القبلية المحاذية لأفغانستان إثر هذا الاعتداء، ما أدى لتحسن الوضع الأمني.