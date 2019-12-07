كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الروس يسقطون طائرة أمريكية بدون طيار بالقرب من العاصمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الجيش الأمريكي، بأن طائرة بدون طيار أمريكية غير مسلحة فقدت بالقرب من العاصمة الليبية الشهر الماضي، أسقطتها الدفاعات الجوية الروسية وتطالب بإعادة حطام الطائرة.

ووفق لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فأن مثل هذه المواجهة من شأنها أن تؤكد على دور موسكو القوي في ليبيا؛ حيث ورد أن الروس يتدخلون في شرق ليبيا في الحرب الأهلية في ليبيا.

وقال الجنرال في الجيش الأمريكي "ستيفن تاونسند"، الذي يقود قيادة إفريقيا، إنه يعتقد أن مشغلي الدفاعات الجوية في ذلك الوقت "لم يكن يعلموا أنها كانت طائرة أمريكية عن بعد عندما أطلقوا النار عليها".

وذكر المتحدث باسم قيادة إفريقيا للقوات الجوية في إفريقيا، أن التقييم الأمريكي، الذي لم يتم الكشف عنه سابقًا، يخلص إلى أن إما المتعاقدين العسكريين الروس كانوا يقومون بتشغيل الدفاعات الجوية في الوقت، الذي تم فيه الإبلاغ عن فقد الطائرة بدون طيار في 21 نوفمبر.

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وقال كارنس، إن "الولايات المتحدة تعتقد أن مشغلي الدفاع الجوي أطلقوا النار على الطائرة الأمريكية، بعد اعتقادهم أنها طائرة بدون طيار تابعة للمعارضة".

وتنكر السلطات الروسية استخدام المتعاقدين العسكريين في أي مسرح عسكري أجنبي، وتقول إن أي مدنيين روس قد يقاتلون في الخارج هم متطوعون، وينكر الجيش الوطني الليبي حصوله على دعم أجنبي.

وقال متعاقد روسي حالي وواحد سابق لـ"رويترز"، إنه منذ سبتمبر تلقى الجيش الوطني الليبي دعما من عدة مئات من المتعاقدين العسكريين من مجموعة روسية.