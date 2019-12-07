كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تتعهد بمبلغ 1500000 دولار لليونيسف في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال سفير الولايات المتحدة الأمريكية، إن "أكثر ضحايا النزاع والنزوح ضعفًا في ليبيا هم الأطفال"، مجددًا دعم بلاده للشعب الليبي ومهمة اليونيسف الإنسانية في ليبيا.
ومن جانبه، أوضح مكتب اليونيسف في ليبيا، أن "الخدمات ستغطي حوالي 10 آلاف شخص من جنسيات مختلفة، بما في ذلك 4000 طفل".
واشتكت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، من النقص الكبير في تمويل البرامج الإنسانية المنقذة للأرواح في أنحاء العالم.
وأوضحت المنظمة، أنها في ليبيا لن تتمكن من توفير خدمات الحدّ من أخطار الألغام الأرضية لـ 50,000 طفل، ولم تتحصل على التمويل المستعجل الذي يُقدّر بقيمة 540,000 دولار.
وأوضحت بقولها: "في ليبيا، لن تتمكن اليونيسف من توفير خدمات الحد من أخطار الألغام الأرضية لـ 50,000 طفل دون الحصول على تمويل مستعجل بقيمة 540,000 دولار".
ودعت المديرة التنفيذية، في حديثها إلى دعم إضافي من المانحين للمساعدة على تلبية الاحتياجات الأكثر أساسية للأطفال.
وحول الأوضاع الإنسانية الطارئة، كشفت اليونيسيف، أنها تواجه أكبر الفجوات التمويلية، وتتضمن باكستان بنسبة 83 في المائة من النقص التي تحتاج له، والكاميرون بنسبة 80 في المائة وبوركينا فاسو 76 في المائة، وفنزويلا 73 في المائة.
وأكدت اليونيسيف، على أن الأوضاع الطارئة، واسعة النطاق، فهي في وسوريا واليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنغلايش، التي تعبتر منقوصة التمويل إلى حد كبير.
واستلمت المنظمة حتى الآن 54 في المائة من مجموع 4.16 بلايين دولار، لتلبية الاحتياجات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والتغذية، ولأجل حماية 41 مليون طفل في 59 بلدا في خلال هذا العام. وأضافت أن الفجوة التمويلية تصل إلى 46 في المائة من التمويل المطلوب، مع دخول الربع الاخير من العام الحالي.