كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تتعهد بمبلغ 1500000 دولار لليونيسف في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن حكومته ستخصص 1.5 مليون دولار لمكتب اليونيسف في ليبيا؛ لتقديم الخدمات الأساسية للمتضررين من النزاع، بالتعاون مع السلطات الليبية والشركاء المحليين.

وقال سفير الولايات المتحدة الأمريكية، إن "أكثر ضحايا النزاع والنزوح ضعفًا في ليبيا هم الأطفال"، مجددًا دعم بلاده للشعب الليبي ومهمة اليونيسف الإنسانية في ليبيا.

ومن جانبه، أوضح مكتب اليونيسف في ليبيا، أن "الخدمات ستغطي حوالي 10 آلاف شخص من جنسيات مختلفة، بما في ذلك 4000 طفل".

واشتكت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، من النقص الكبير في تمويل البرامج الإنسانية المنقذة للأرواح في أنحاء العالم.

وأوضحت المنظمة، أنها في ليبيا لن تتمكن من توفير خدمات الحدّ من أخطار الألغام الأرضية لـ 50,000 طفل، ولم تتحصل على التمويل المستعجل الذي يُقدّر بقيمة 540,000 دولار.

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وأوضحت بقولها: "في ليبيا، لن تتمكن اليونيسف من توفير خدمات الحد من أخطار الألغام الأرضية لـ 50,000 طفل دون الحصول على تمويل مستعجل بقيمة 540,000 دولار".