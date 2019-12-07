كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البابا فرنسيس: الإمارات نموذج في إرساء التسامح و التعايش و السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية بنهج دولة الإمارات في تعزيز و إرساء قيم التسامح و التعايش و السلام.

و أكد البابا فرنسيس خلال استقباله بالفاتيكان وفداً من دولة الإمارات ضم أعضاء من سفارتها في مدريد و برنامج "التسامح و التعايش" بمركز الإمارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية أن لديه ذكريات طيبة خلال زيارته الدولة في فبراير الماضي .. وقال إن دولة الإمارات تعتبر نموذجا جيدا للتعايش و التآخي الإنساني وتمثل نقطة التقاء بين الحضارات والثقافات المتنوعة.

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وأعرب عن أمله في نشر و تأصيل ثقافة السلام و التسامح و التعايش في العالم ومد جسور التواصل بين الأديان والثقافات المختلفة.

من جهته قدم أعضاء وفد الدولة عن شكرهم لقداسة البابا على استضافته لهم و نقلت سارا المهري رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والسياسية والثقافية والإعلامية في سفارة الإمارات في مدريد لقداسة البابا خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات.

و تطرقت إلى الدور الذي تلعبه دولة الإمارات في مجال تعزيز قيم التسامح والجهود التي تقوم بها المؤسسات الإماراتية في نشر وتعزيز الحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة على الصعد المحلية و الإقليمية و الدولية.