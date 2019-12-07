السراح المؤقت لزوجة معتقل الريف المجاوي..رشيدة تعود اليوم لابنتيها

قرر وكيل الملك بابتدائية طنجة، اليوم السبت، متابعة رشيدة قدوري، زوجة معتقل حراك الريف محمد المجاوي، وذلك توقيفها الخميس الماضي، بعدما تم ضبط ممنوعات أدخلتها للسجن، خلال زيارتها الأسبوعية لزوجها.

مقابل ذلك تمت متابعة الشخصين الآخرين وهما معتقلا سابقا (م.أ) من معتقلي حراك الريف وشخص آخر في حالة اعتقال بعدما اعترفا بدس الحشيش في بعض الأغراض.

وكان أن المعتقل السابق لحراك الريف، طلب من زوجة المجاوي أن توصل حذاء رياضيا لمعتقل آخر (ع.ح)، وهو ما استجابت له، قبل أن تكشف عملية التفتيش بالسجن، عن أن الحذاء الرياضي، كان بداخله هاتف نقال صغير وقطع من الحشيش.

وأوضح المصدر ذاته، أن المعتقل السابق (م.أ) الذي أعطى الحذاء الرياضي لزوجة المجاوي، قدم نفسه طواعية للدرك الملكي بإمزورن، بعدما علم بتوقيف زوجة المجاوي، وقال إنها لم تكن تعلم ما بداخل الحذاء.

وصرح المعتقل السابق للدرك الملكي، بأنه لم يكن يعلم بدوره بما تم دسه بداخل الحذاء، مشيرا إلى أن شخصا آخر (ي.أ) هو الذي منحه الحذاء، وهو الشخص الذي سلم نفس للدرك الملكي بإمزورن أيضا.