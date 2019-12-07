رونار: المنتخب السعودي يهدف إلى الفوز بكأس الخليج

قال الفرنسي هيرفي رونار مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، إنه يستهدف التتويج بكأس الخليج، في المباراة النهائية التي ستجمع غدا الأحد، بين السعودية والبحرين.

وأعرب رونار خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمواجهة اليوم السبت، عن سعادته ببلوغ المباراة النهائية، مؤكدا أن الأخضر السعودي يستحق ذلك، لأنه هدفه هو الظفر باللقب وليس المشاركة فقط.

وأضاف المدرب السابق للمنتخب الوطني: “علينا أن نكون جاهزين في المباراة وأن نركز بصورة جيدة لكسب المواجهة من اجل التتويج باللقب”.

وأشار رونار، أن اللقاء الذي جمع السعودية بالبحرين في مرحلة المجموعتين، يختلف كليا عن مباراة الغد، قائلا: “لاننظر للبحرين على أننا فزنا عليه في مباراة الدور الأول، وإنما نعتبره منتخبا يلعب النهائي ويطمح بالتتويج بالكأس”.

وتأهل المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية بعد تفوقه في المربع الذهبي على البلد المنظم قطر بهدف دون رد، في حين تجاوز منتخب البحرين نظيره العراقي بركلات الترجيح (5_3) وذلك بعد نهاية زمن المباراة بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة.