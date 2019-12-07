ميّزة جديدة تطلقها سامسونغ قد تغيّر طريقة مشاهدتك للتلفاز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدّمت شركة "سامسونغ"، تخطيط لحل جديد لعرض المحتوى من جهاز على جهاز آخر بشكل أسرع وأسهل، حيث قدمت العملاقة الكورية الجنوبية بتاريخ 5 كانون الأول/ ديسمبر 2019، طلبًا لمكتب الملكية الفكرية الأوروبي التابع للاتحاد الأوروبي "EUIPO" من أجل الحصول على براءة اختراع لتكنولوجيا جديدة تسمى "Samsung Tap View".

هذا ويصف الطلب التكنولوجيا الجديدة "Samsung Tap View"، بأنها برنامج لديه القدرة على نقل وعرض شاشة الأجهزة المحمولة على شاشة التلفزيون من خلال النقر على الأجهزة المحمولة على التلفزيون، بحيث تعمل هذه التكنولوجيا مع أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والحواسيب اللوحية والساعات الذكية والنظارات الذكية.

ولدى مالكي الهواتف الذكية من سامسونغ عدد من الخيارات الحالية لنقل محتويات شاشة الهاتف على تلفزيون سامسونغ، وتشمل الحلول خدمة "AllShare Cast" من سامسونغ، بالإضافة إلى تطبيق "SmartThings" الذي يأتي مع ميزة "Screen Mirroring" المدمجة.

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كما لدى مستخدمي آبل حلول خاصة بهم مثل ميزة نقل الشاشة بالإضافة إلى وضع "AirPlay"، كما أن هناك طريقة لنقل المحتوى لتلفزيونات "سوني" "Screen Mirroring" باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى "NFC".

وساعدت أنظمة مثل "Miracast" أو "Chromecast" في جعل النسخ المتطابق أكثر سلاسة، لكنها قد تحتاج إلى بعض الخبرة في التعامل معها لضبط إعدادات الشبكة اللاسلكية أو تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم في جوجل، ووفقًا لوصف Samsung Tap View، فمن الواضح إمكانية عرض شاشة عدة أجهزة محمولة على جهاز التلفزيون، دون الحاجة إلى اتصال بالشبكة اللاسلكية، ما يعني أن العملية قد تصبح أقل تعقيدًا.

يذكر أنه من المفترض انعقاد معرض الإلكترونيات الاستهلاكية السنوي "CES 2020" مطلع العام المقبل في لاس فيجاس، حيث ستكشف سامسونج النقاب عن نماذج تلفزيوناتها الذكية الجديدة للنصف الأول من عام 2020، ومن الواضح أنها ستقدم ميزة Samsung Tap View في ذلك الوقت.