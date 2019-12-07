خسارة خارجية لتشيلسي أمام إيفرتون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خسر فريق تشيلسي مباراته الخارجية أمام إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية إيفرتون كل من اللاعبين ريشارليسون دي أندرادي ودومينيك كالفيرت ليوين (هدفان)، وفي المقابل سجل هدف تشيلسي الوحيد اللاعب ماتيو كوفاسيتش.

وبهذا الفوز، رفع إيفرتون رصيده من النقاط إلى 17 نقطة وهو يحتل المركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد تشيلسي عند 29 نقطة وهو يحتل المركز الرابع.

مجريات المباراة:

بدأ إيفرتون المباراة بقوة، من خلال افتتاح التسجيل في الدقيقة الخامسة، بعدما أرسل الظهير سيديبي عرضية متقنة، داخل منطقة الجزاء، قابلها ريتشارلسون برأسية قوية سكنت شباك الحارس كيبا.

وأرسل والكوت تمريرة سحرية لكالفيرت ليوين، وضعته وجهًا لوجه مع كيبا، في الدقيقة 16، إلا أن الحارس الإسباني تصدى ببراعة لتسديدة مهاجم التوفيز.

وفي الدقيقة 19، افتك ويليان الكرة من دفاعات إيفرتون، لينفرد بالمرمى إلى جانب أبراهام، إلا أن النجم البرازيلي تأخر كثيرًا في التعامل مع الكرة، لتخرج إلى ركلة مرمى.

وارتقى أبراهام لكرة عرضية في الدقيقة 35، إلا أنه سدد رأسية ضعيفة، أمسك بها بسهولة الحارس بيكفورد.

وبدأ إيفرتون الشوط الثاني برأسية من قبل ليوين، علت عارضة كيبا في الدقيقة 47.

وسجل إيفرتون الهدف الثاني في الدقيقة 49، بعد خطأ من زوما في إبعاد الكرة، ليفتكها كالفيرت ليوين وينفرد بكيبا، ويضعها أرضية في الشباك.

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وكاد إيفرتون أن يسجل الهدف الثالث، في الدقيقة 51، عبر تسديدة من قبل ريتشارلسون، ذهبت ضعيفة إلى كيبا.

وتمكن تشيلسي من تقليص الفارق في الدقيقة 52، عبر تصويبة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، من متوسط الميدان كوفاسيتش.

وحاول مورجان شنايدرلين قتل المباراة، في الدقيقة 57، إلا أن كرته مرت إلى جوار القائم.

ومهد كانتي كرة رائعة لمونت الخالي من الرقابة، داخل منطقة الجزاء، إلا أن الأخير سدد بغرابة إلى جوار القائم.

وأجرى المدرب فرانك لامبارد التبديل الأول لتشيلسي، في الدقيقة 71، بنزول هودسون أودوي على حساب ويليان، آملًا تسجيل هدف التعادل.

وسدد كريستينسن كرة من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 79، مرت إلى جوار القائم.

وأجرى لامبارد التبديل الثاني في الدقيقة 82، بنزول باتشواي على حساب الظهير جيمس.

وأطلق إيفرتون رصاصة الرحمة على تشيلسي، في الدقيقة 84، بتسجيل الهدف الثالث عبر ليوين من جديد، بعد ارتباك من دفاع البلوز، في إخراج الكرة من منطقة الجزاء، ليتمكن مهاجم التوفيز من وضع الكرة في شباك الضيوف.

وسدد بوليسيتش رأسية ضعيفة في الدقيقة 89، أمسك بها بيكفورد بنجاح، لينتهي اللقاء بفوز إيفرتون (3-1).