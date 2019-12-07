ريال مدريد يفوز على إسبانيول بهدفين نظيفين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق ريال مدريد الفوز على ضيفه إسبانيول بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدفا ريال مدريد كل من اللاعبين رافاييل فاران وكريم بنزيمة.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 34 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد إسبانيول عند 9 نقاط وهو يحتل المركز التاسع عشر.

مجريات المباراة:

كان أول تهديد في المباراة، من نصيب ريال مدريد، حيث انطلق البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور على الطرف الأيسر ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تصدى لها حارس إسبانيول دييجو لوبيز، لترتد أمام فيدي فالفيردي الذي سدد بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 6.

وارتدت كرة من دفاع إسبانيول، بعد تنفيذ ريال مدريد لركلة ركنية في الدقيقة 11، وصلت بين أقدام البرازيلي رودريغو وسدد بقوة بجانب القائم الأيسر للحارس دييجو لوبيز.

واستمر ضغط الميرنغي من الطرف الأيسر، وسدد بنزيمة من داخل المنطقة مستغلا تمريرة من زميله رودريغو لكن الحارس لوبيز تصدى لها بسهولة في الدقيقة 14.

وجاءت أولى محاولات إسبانيول من كرة رأسية من إستيبان جرانيرو في الدقيقة 26، وتصدى لها الحارس تيبو كورتوا ببراعة.

وتألق دييغو لوبيز حارس مرمى إسبانيول في التصدي لتسديد صاروخية من فيدي فالفيردي، من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 36.

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ونجح المدافع رافائيل فاران في افتتاح التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 37، حيث استقبل تمريرة من كريم بنزيمة على الطرف الأيسر لمنطقة جزاء إسبانيول، وسدد بقوة على يسار الحارس دييغو لوبيز.

واستمرت محاولات الميرنغي من أجل تسجيل الهدف الثاني، لكن دون إيجابية على مرمى دييجو لوبيز، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، سيطر ريال مدريد على الكرة، واستمر في الضغط، وأهدر كريم بنزيمة انفرادًا بحارس إسبانيول دييجو لوبيز، حيث سدد كرة أرضية تصدى لها حارس الفريق الكاتالوني بقدميه في الدقيقة 54.

وواصل بنزيمة إهداره للفرص، حيث استقبل تمريرة من فينيسيوس أمام المرمى لكنه سدد بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 70.

وظهرت خطورة إسبانيول في الربع ساعة الأخيرة، حيث حاول مارك روكا تسديد كرة من خارج منطقة الجزاء، وتصدى لها ببراعة كورتوا في الدقيقة 76.

وأخيرًا نجح كريم بنزيمة في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 79، حيث تبادل الكرة مع فيدي فالفيردي في منطقة الجزاء، وسدد على يمين الحارس دييجو لوبيز.

وتلقى فيرلاند ميندي الظهير الأيسر لريال مدريد البطاقة الصفراء الثانية، ليحصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة 83.

ونجح ريال مدريد في الحفاظ على توازنه بعد الطرد في الدقائق العشر الأخيرة، ليُحقق 3 نقاط مهمة في صراعه مع غريمه التقليدي برشلونة على الصدارة.