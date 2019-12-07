شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية اليمنية ليوم غد الأحد والان مع التفاصيل

السبت 7 ديسمبر 2019 ننشر مواعيد إقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية، ليوم غد الأحد الموافق 08 ديسمبر 2019م

رقم الرحله 607. خط الرحله : القاهره - سيئون . الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل . (توقيت القاهره) الوصول : 0630 صباحا. رقم الرحله 603. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول : 0700 صباحا. رقم الرحله : 506. خط الرحله : عدن- جده. الاقلاع : 0830 صباحا. الوصول : 1030 صباحا. رقم الرحله 507. خط الرحله : جده- عدن. Advertisements الاقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت جده) الوصول: 1400 ظهرا. رقم الرحله 602. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1500 عصرا. الوصول : 1730 مساء. رقم الرحله 532. خط الرحله : عدن - الرياض . الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول : 1100 ظهرا. رقم الرحله 533. خط الرحله : الرياض- عدن. الاقلاع : 1230 ظهرا. (توقيت الرياض) الوصول: 1530 عصرا.

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