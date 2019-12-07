متظاهر لبناني يحرق نفسه بين الحشود في ساحة رياض الصلح

السبت 7 ديسمبر 2019

مظاهرات لبنان Advertisements

قام أحد المتظاهرين في لبنان بإضرام النار في جسده داخل ساحة رياض الصلح وسط حشود غفيرة من المعتصمين.



وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في وسط بيروت، بأن رجلا في منتصف العقد الخامس من العمر، أحرق نفسه في ساحة رياض الصلح، بعدما سكب مادة البنزين على جسمه، فسارع المعتصمون في الساحة إلى رمي بطانيات عليه لاطفاء النار، ثم حضرت سيارة تابعة للصليب الأحمر اللبناني ونقلته إلى أحد مستشفيات العاصمة.

وأشارت الوكالة إلى أن الرجل كان يهدد منذ الصباح باحراق نفسه، إلى أن نفذ تهديده هذا المساء.