ناشطون يفضحون أدوار الإخواني أنيس منصور مقابل الأموال القطرية

السبت 7 ديسمبر 2019

أجمع ناشطون، اليوم السبت، على أن الأموال القطرية فضلها الإخواني أنيس منصور على مصلحة وطنه.



وكتب الناشط على أبو هاشم، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنيس منصور فضل الأموال القطرية علي مصلحة وطنه.

أما شذى العبسي، قال "ذات يوم، فتح حسابه على تويتر، توجَّه سريعاً إلى قسم الإعدادات، عرَّف نفسه بأنّه مستشارٌ إعلامي للسفارة اليمنية في الرياض.. احتضنته الرياض كما احتضنت اليمن أمناً وإغاثةً، لكنّ أموالاً تفوح منها رائحة خبيثة يبدو أنّها استوهته، فتبدّلت آراؤه".

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بدورها خاطبته سهيلة المغازي، قائلة أنيس منصور رجل يرفضك الشعب اليمني ويرفض أخلاقه وكل ممارساته.

أما بدر، ذكر أن أنيس منصور عميل إخواني هذه هي الحقيقة الوحيدة التي يجب تصديقها.

من جانبها، قالت اسماء عبدالعزيز "انيس منصور يدعم جماعة الحوثي الإرهابية، يقوم بمهاجمة دول التحالف عبر مواقع التواصل"

وأما نهلة العوضي، تقول أنيس منصور يقوم بنشر الفتن والشائعات ويلعب علينا دور المواطن الشريف الذى يريد مصلحة البلد وهو كاذب .. منافق .. متحرش .. لا يصدقه أحد ولا يجب أن يسمعه أحد".