2019-12-07 | 17:31
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ضغط بايرن أخيرًا أسفر عن هدف أكثر من رائع عبر إيفان بيريسيتش في الدقيقة 49 من عمر المباراة، لكن التقدم البافاري لم يستمر طويلًا، حيث أحرز رامي بن سبعيني التعديل في الدقيقة 60 بصورة جميلة جدًا.
بايرن واصل الضغط والمحاولات ولكنه اصطدم باستبسال دفاعي يُدرس من جلادباخ، وتألق للحارس سومر، وبعد الفرص الكثيرة التي أضاعها بايرن كان من المنطقي أن تُعاقب كتيبة هانزي فليك بقوة شديدة.
في الدقيقة 90 تحصل جلادباخ على ركلة جزاء من خطأ فادح على خافي مارتينيز، ليُحرز بن سبعيني الهدف الثاني له ولفريقه، ويمنحه ثلاث نقاط غالية جدًا على العملاق البافاري.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد جلادباخ إلى النقطة 31 ويواصل صدارته لجدول البوندسليجا، فيما تجمد رصيد بايرن ميونخ عند النقطة رقم 28 ليتراجع إلى المركز الخامس مؤقتًا.
كانت هذه تفاصيل خبر مونشنجلادباخ يعزز صدارته للبوندسليجا بفوز قاتل على بايرن ميونخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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