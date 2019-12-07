متظاهر لبناني يحرق نفسه بين الحشود في ساحة رياض الصلح

قام أحد المتظاهرين في لبنان بإضرام النار في جسده داخل ساحة رياض الصلح وسط حشود غفيرة من المعتصمين. وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن رجلا في منتصف العقد الخامس من العمر، أحرق نفسه في ساحة رياض الصلح، بعدما سكب مادة البنزين على جسمه، فسارع المعتصمون في الساحة إلى رمي بطانيات عليه لاطفاء النار، ثم حضرت سيارة تابعة للصليب الأحمر اللبناني ونقلته إلى أحد مستشفيات العاصمة.



وأشارت الوكالة إلى أن الرجل كان يهدد منذ الصباح باحراق نفسه، إلى أن نفذ تهديده هذا المساء.

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