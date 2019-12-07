الإعلام الأمني تعلن اعتقال اربعة 'ارهابيين' بينهم قياديان بـ'داعش' في ثلاث محافظات

اعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن اعتقال اربعة "ارهابيين" بينهم قياديان بتنظيم "داعش" في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تلقي القبض على اربعة إرهابيين اثنين منهم من قيادات داعش".
وأضافت أنه "تم القبض على الأول في منطقة الساحل الأيسر قرية الشيخ بنينوى المكنى "ابوشهد" وبدلالتة تم إلقاء القبض على الارهابي الثاني في قضاء تكريت"، موضحاً أن "المفارز ذاتها تمكنت من القبض على اثنين من قادة داعش والمكنين" الذيب وعماد خاشوكة" في كركوك حيث اعترف الملقى القبض عليهم من خلال التحقيقات الأولية بأنتمائهما لعصابات داعش الإرهابية".
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