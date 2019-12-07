نجم النوارس على رأس قائمة 'الافضل' في دوري الأبطال 2019

بدءاً من الأهداف الرائعة إلى المستويات المميزة وحتى الإنجاز القياسي، كان الجيل التالي من النجوم إضافة مرحب بها في البطولة القارية.

وسلط موقع الاتحاد الاسيوي، الضوء على ستة من أفضل اللاعبين الذين برزوا في البطولة، والذين ينتظر منهم المزيد في المستقبل.



ونشر النادي عن نجم نادي الزوراء والمنتخب الوطني علاء عباس بالقول، "استمتع علاء عباس بحق بعام 2019 الذي كان رائعاً له، والذي بدأه بتسجيل هدفه الأول على الإطلاق مع منتخب العراق أمام اليمن خلال دور المجموعات من بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات".

واضاف "أخذ اللاعب هذا الأداء على مستوى النادي، وفي أول مباراة له في دوري أبطال آسيا استضافها فريقه في العراق، سجل هدفين خلال الفوز المذهل 5-0 على الوصل أمام أكثر من 27 ألف متفرج في ستاد مدينة كربلاء الرياضية".



وتابع "كان أول ما فعله عباس هو تسديدة قوية سجل من خلالها هدفه الأول، في حين أظهر خلال هدفه الثاني جميع الصفات التي يتمتع بها لاعب الهجوم الواثق عندما سدد الكرة في شباك حارس مرمى الفريق الإماراتي حميد عبدالله".

واكمل "استمر عباس في التسجيل من خلال احرازه أربعة أهداف، وعلى الرغم من خروج الزوراء من دور المجموعات، إلا أنه احتل المرتبة الخامسة في قائمة هدافي البطولة برصيد ستة أهداف. واختتم عباس السنة كما بدأها، بإحرازه أهدافاً لمنتخب بلاده ضد إيران والإمارات في الأسابيع الأخيرة".

وبالاضافة الى عباس، تواجد كل من التايلندي سوفانوت موينتا، الياباني دايكي هاشياوكا، السعودي عبدالرحمن الدوسري، الماليزي صفاوي رشيد، الكوري الجنوبي كيم داي-وون.

