انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، السبت، بانفجار عبوة ناسفة شمال شرقي مدينة بعقوبة.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، قرب ناحية العبارة شمال شرقي مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، دون إصابات تذكر".
وأضاف أن "القوات الامنية طوّقت مكان الحادث، ومنعت المواطنين من الاقتراب".
وأضاف أن "القوات الامنية طوّقت مكان الحادث، ومنعت المواطنين من الاقتراب".
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