انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، قرب ناحية العبارة شمال شرقي مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، دون إصابات تذكر".

وأضاف أن "القوات الامنية طوّقت مكان الحادث، ومنعت المواطنين من الاقتراب".

