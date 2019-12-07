مسؤول أمريكي: الضغوط على إيران ناجحة وفعالة للغاية

أكد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، السبت، أن حملة الضغوط التي تقودها واشنطن على إيران "ناجحة وفعالة للغاية".

وقال المسؤول، للصحفيين، إن الولايات المتحدة تأمل في أن يؤدي إطلاق سراح الأمريكي شيوي وانغ من إيران إلى إطلاق سراح الأمريكيين الآخرين المحتجزين هناك.

وأعرب أن بلاده تأمل في "أن يقودنا هذا إلى مزيد من النجاح مع إيران"، مضيفا أن وانج بدا وكأنه بصحة جيدة ويتمتع بروح الدعابة.

وتابع "يجب أن ينظر إلى هذا كعلامة متفائلة من قبل العائلات الأخرى".

واستطرد "آمل في أن يكون إطلاق سراح وانج علامة على أن الإيرانيين يدركون أن ممارسة دبلوماسية أخذ الرهائن يجب أن تنتهي بالفعل إذا أرادت طهران الانضمام إلى المجتمع الدولي".

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كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الإفراج عن أمريكي مسجون في إيران منذ 2016 بتهمة التجسس، مؤكدا أنه في طريقه للعودة إلى واشنطن.

وقال ترامب، في بيان، السبت، إنه "بعد أكثر من 3 سنوات من سجنه في إيران، زيو وانج عائد إلى الولايات المتحدة"، معربا عن شكره لسويسرا لمساعدتها في الإفراج عن الأمريكي المحتجز لدى إيران.

ونوه الرئيس الأمريكي بأنه مستمر في العمل على تحرير جميع "المحتجزين ظلما" في الخارج.

بدوره، وجّه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الشكر للحكومة السويسرية على تسهيل عودة الأمريكي.

وحثت عائلات 3 أمريكيين وبريطاني مسجونين في إيران، الأربعاء الماضي، حكومة الولايات المتحدة على ممارسة مزيد من الضغوط ضد طهران، للإفراج عن أبنائهم.

وأعرب باباك نمازي، الذي أمضى 4 أعوام، يحاول إطلاق سراح والده باقر وشقيقه سيماك، اللذين وجهت إليهما اتهامات بالتجسس في إيران، عن شعوره بخيبة الأمل حيال عدم نجاح الإدارة الأمريكية في إطلاق سراح والده وشقيقه.

وقال نمازي "كان الرئيس ترامب يقول لن نترك أمريكياً، وأمريكا أولاً، كنا نعول على ذلك، وعندما كان مرشحاً عام 2015 وعد بعدم حدوث هذا، عندما يصبح رئيساً، وعندما أدينت عائلتي ظلماً، أدعو وآمل وأتوقع ألا يبخل بأي جهد لإعادة أحبائنا إلى الوطن".