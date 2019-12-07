كوريا الشمالية: نزع سلاحنا النووي خارج المفاوضات مع أمريكا

أكد مندوب كوريا الشمالية في الأمم المتحدة كيم سونغ، أن "نزع سلاحنا النووي، خارج المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية".



وقال كيم سونغ، في بيان، إن نزع السلاح النووي خرج بالفعل عن مفاوضاتنا مع الولايات المتحدة، المحادثات المطولة مع واشنطن ليست ضرورية.

وأضاف أن "الحوار المستدام والجوهري" الذي سعت إليه الولايات المتحدة كان "خدعة" تتناسب مع أجندتها السياسية الداخلية.

وتابع: "لسنا بحاجة لإجراء محادثات مطولة مع الولايات المتحدة حاليا، ونزع السلاح النووي أصبح خارج مائدة التفاوض".

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وفي وقت سابق، قالت مسؤولة كبيرة بكوريا الشمالية، إن على الولايات المتحدة التخلي عن "سياستها العدائية" تجاه بيونج يانج من أجل استئناف محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة حاليا.

وقالت تشوي سون هوي، نائبة وزير الخارجية، للصحفيين بعد اجتماع مع مسؤولين روس: "سيكون من المستحيل عقد قمة أخرى بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، والرئيس الأمريكي إذا ظل على موقفه الراهن تجاه كوريا الشمالية"، وفق وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.





وعقد كيم وترامب أول قمة تاريخية بين الجانبين في سنغافورة في يونيو/حزيران العام الماضي، واتفقا على تحسين العلاقات والتفاوض لإنهاء البرنامجين الصاروخي والنووي لكوريا الشمالية.

ولم تحرز تلك الجهود أي تقدم جوهري، كما انهارت قمتهما الثانية في فيتنام في فبراير/شباط الماضي.

واتفق الزعيمان في يونيو/حزيران الماضي على عقد قمة ثالثة عند الحدود بين الكوريتين واستئناف المفاوضات، لكن المحادثات التي عقدت بين الجانبين في السويد على مستوى فرق العمل في أكتوبر/تشرين الأول انتهت باتهام مبعوث كوريا الشمالية للأمريكيين بالحضور إلى طاولة المفاوضات بأيدٍ خاوية.