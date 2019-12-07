السعودية: تبادل السفراء بين الخرطوم وواشنطن يعزز علاقات البلدين

رحبت السعودية، السبت، بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية السودان تبادل السفراء بينهما بعد فراغ دبلوماسي استمر لأكثر من عقدين، مؤكدة أنها خطوة تعزز العلاقات.

وقالت الخارجية السعودية إن تعيين سفير لواشنطن لدى السودان يعد تفهمًا منها للمرحلة المهمة التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب تضافر الجهود بين البلدين وبناء علاقات بناءة ومثمرة في المجالات كافة وعلى أعلى المستويات.

وأضافت أن هذه الخطوة تشكل دعما للحكومة الانتقالية في السودان التي تشكلت في 21 أغسطس/آب 2019، ويسهم في مد جسور متينة من العلاقات.

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وأكدت أن تبادل السفراء يسهم في استعادة حيوية وقوة العلاقات بين البلدين للدفع باجتياز السودان للمرحلة الحالية وإزالة اسمه من الدول الراعية للإرهاب ورفع كافة العقوبات الاقتصادية.

وبعد 23 عاماً من التمثيل الدبلوماسي المحدود بسبب توتر العلاقات الثنائية، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء الماضي، أن بلاده قررت تبادل السفراء مع السودان بترفيع التمثيل الدبلوماسي من قائم بالأعمال إلى درجة سفير.

وقال بومبيو، في تغريدة على "تويتر": "يسُرنا إعلان أن الولايات المتحدة والسودان قرَّرا بدء عملية تبادل السفراء لأول مرة منذ 23 عامًا".

ووصف هذه الخطوة بأنها "تاريخية" لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجاء القرار الأمريكي بالتزامن مع زيارة رسمية لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى واشنطن أجرى خلالها محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولين بالإدارة الأمريكية.