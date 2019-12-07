رئيس أفغانستان يشارك في تأبين موظف إغاثي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كابول

شارك الرئيس الأفغاني أشرف غنى ومسؤولون آخرون بارزون أمس في مراسم تأبين موظف الإغاثة الياباني، تيتسو ناكامورا في كابول.

وكان ناكامورا «73 عاما»، والذي كان يرأس منظمة «الخدمات الطبية اليابانية للسلام» غير الحكومية قتل إلى جانب خمسة أشخاص آخرين، عندما فتح مسلحون النار على سيارتهم في مدينة جلال أباد بإقليم ننكارهار الأربعاء الماضي.

وفي حديثه في حفل التأبين، قال غني إن منفذي جريمة القتل «سيتم العثور عليهم ومحاسبتهم»، ووصف غني موظف الإغاثة الياباني ناكامورا بأنه «بطل أفغاني»، ضحى بحياته للنهوض بأحوال المحرومين.