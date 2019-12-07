شكرا لقرائتكم مسؤول أميركي: سياسة الضغط القصوى على إيران أثمرت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، السبت، أن سياسة الضغط القصوى ضد إيران التي يتبعها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تؤتي نتائج.

وقال المسؤول إن الرئيس الأميركي أبدى استعداده للاجتماع مع الإيرانيين بدون شروط مسبقة للتفاوض على البرنامج النووي والمعتقلين والتدخل في شؤون الدول الجارة وبرنامج الصواريخ.

وجاء التصريح في اتصال هاتفي مع الصحافيين للحديث عن إطلاق سراح المعتقل الأميركي في إيران، سيوو وانغ.

وقامت إيران والولايات المتحدة بعملية تبادل سجناء، السبت، شهدت الإفراج عن طالب دراسات عليا بجامعة برنستون مقابل إطلاق سراح عالم إيراني كان محتجزاً بالولايات المتحدة.

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وأفاد المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة أسقطت الاتهامات ضد الإيراني مسعود سليماني، موضحاً أنه سيمثل أمام المحكمة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول.

واعتبر المسؤول الأميركي أن وانغ، الذي وصل إلى ألمانيا، كان معتقلا ظلما، واتهم في إيران بالجاسوسية، لكنه لم يكن جاسوسا، ولم ينخرط في أعمال الجاسوسية.

وأكد أن السويسريين عملوا بجدّ لإطلاق سراح المعتقل وانغ خصوصا خلال الأربعة أسابيع الماضية.

وأعرب المسؤول الأميركي عن أمله في أن يساعد إطلاق سراح وانغ الإيرانيين على إدراك ضرورة التوقف عن اتباع سياسة الخطف لأنها فاشلة، وأن يكون الأمر فاتحة لإطلاق سراح باقي المعتقلين.