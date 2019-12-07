الأمم المتحدة: قتل المتظاهرين يضع العراق على مسار خطير

دانت الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في ​العراق​ جانين بلاسخارت "الاعتداء على المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط ​بغداد​"، معتبرة ان " قتل المتظاهرين يضع العراق بمسار خطير". وحثت بلاسخارت، ​القوات المسلحة​ العراقية على"بذل اي جهد لحماية المتظاهرين السلميين من اعمال ​العنف​ التي تقوم بها العناصر المسلحة العاملة خارج نطاق سيطرة ​الدولة​، وهي تدعو المتظاهرين سلمي الى التعاون بشكل بناء للتاكد من حماية ​الاحتجاجات​ السلمية على النحو الواجب".

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