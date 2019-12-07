مصطفى علوش: التفاصيل الحكومية غير محسومة حتى الآن

أشار القيادي في تيار "المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​، في حديث تلفزيوني، إلى أنه لو كانت الأمور محسومة حول شكل الحكومة وخلوها من الوجوه النافرة كان يكفي أن يسهّل رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ الإستشارات النيابية الملزمة، ويسمي مدير عام شركة "خطيب وعلمي" ​سمير الخطيب​، لافتاً إلى أن التفاصيل غير محسومة حتى اللحظة.

وأوضح علوش أن هناك إصراراً على أن تكون الوزارات الدسمة لرئيس "التيار الوطني الحر" ​جبران باسيل​، مشيراً إلى أن ​وزارة الطاقة والمياه​ هي الأساس، معتبراً أن لا وجود أخطر من موضوع الطاقة في البلد، نظراً لقيمته التعطيلية، مؤكداً أن لا إشكال في أن تبقى وزارة المال مع حركة "أمل".