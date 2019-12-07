أشار القيادي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش، في حديث تلفزيوني، إلى أنه لو كانت الأمور محسومة حول شكل الحكومة وخلوها من الوجوه النافرة كان يكفي أن يسهّل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الإستشارات النيابية الملزمة، ويسمي مدير عام شركة "خطيب وعلمي" سمير الخطيب، لافتاً إلى أن التفاصيل غير محسومة حتى اللحظة.
وأوضح علوش أن هناك إصراراً على أن تكون الوزارات الدسمة لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، مشيراً إلى أن وزارة الطاقة والمياه هي الأساس، معتبراً أن لا وجود أخطر من موضوع الطاقة في البلد، نظراً لقيمته التعطيلية، مؤكداً أن لا إشكال في أن تبقى وزارة المال مع حركة "أمل".
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى علوش: التفاصيل الحكومية غير محسومة حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.