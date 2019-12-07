عماد واكيم: الاستهتار بالمواطنين اغتصاب للسلطة

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​عماد واكيم​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "في 17 تشرين الأول انطلقت الثورة اللبنانية مسقطة الشرعية التمثيلية عن الجميع"، معتبراً أن "الاستهتار الحاصل حيال المواطنين اللبنانيين ومطالبهم المحقة، حيال ​الاستشارات النيابية​ وتأليف حكومة تعكس تطلعات الشعب، يعتبر سقوط للشرعية العملانية"، مؤكداً "أنه اغتصاب للسلطة".

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