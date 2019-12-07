"رسالة حياة" تعقد مؤتمرا صحافيا غدا: لاعلان موقفنا الرسمي مما حصل

أعلنت مسؤولة الإعلام والإعلان في الجماعة ​الرهبانية المارونية​ "رسالة حياة" الأخت جويا صوما أنه "بعد حملة التشهير التي طالتها نتيجة ملف يحمل الأضاليل والأكاذيب، واستنكارا لعملية توقيف راهبتين من بناتها بالشكل الذي تم"، ستعقد الجماعة مؤتمرا صحافيا عند ​الساعة​ الحادية عشرة من قبل ظهر غد في دير ​الحياة​ الجديدة- أنطلياس- الرئاسة العامة، "توضح من خلاله كل النقاط، وتعلن موقفها الرسمي من كل ما حصل، ومن كل ما تم ويتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي".

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